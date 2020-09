Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Le modifiche alla viabilità

Domani la “22a Settimana Internazionale Coppi e Bartali”: Due le tappe in programma, Riccione-Sogliano e la Riccione-Riccione. Ecco le modifiche alla viabilità

Domani, mercoledì 2 settembre, e giovedì 3 settembre.

Mercoledì 2 settembre per la tappa RICCIONE – SOGLIANO SUL RUBICONE:

La partenza da Riccione sarà su Viale Milano intersezione Viale Ceccarini alle ore 11.30. Il percorso prevede il passaggio dalle 11.30 su Viale Milano, Viale Torino, Viale Da Verrazzano, Viale Limentani, Viale San Martino, Viale Campania, Viale Abruzzi fino al confine con Misano Adriatico. Limitatamente al viale Milano nel tratto compreso fra Viale Latini e Viale Baracca è prevista la chiusura al traffico dalle ore 9 alle 12 per dare la possibilità di consentire la sosta dei pullman delle 29 squadre partecipanti e parte delle ammiraglie. Sulle strade interessate dal percorso sono previsti per il giorno 2 settembre divieti di sosta dalle ore 10 alle ore 12 con rimozione forzata dei veicoli in difetto su viale Verrazzano, San Martino, Campania. Limitatamente al viale Milano lo stesso verrà chiuso al traffico dalla ore 9 alle ore 12 per permettere l’allestimento del villaggio, sosta autobus e ammiraglie. Le strade interessate dal percorso verranno chiuse solo per il periodo di tempo necessario al transito della gara.

Giovedì 3 settembre, TAPPA RICCIONE – RICCIONE:

La partenza è sempre da Viale Milano intersezione Viale Ceccarini alle ore 11.30. Il percorso prevede quindi Viale Milano, Viale D’Annunzio, Viale Angeloni, Viale Aosta, Viale Alessandria, Viale Saluzzo e Viale Piemonte. Limitatamente al viale Milano nel tratto compreso fra Viale Latini e Viale Baracca è prevista la chiusura al traffico dalle ore 9 alle 12 per dare la possibilità di consentire la sosta dei pullman delle squadre partecipanti (n.29) e parte delle ammiraglie. Sulle strade interessate dal percorso sono previsti per il giorno 3 settembre divieti di sosta dalle ore 09,00 alle ore 12 su Viale, Angeloni, Aosta, Alessandria e Saluzzo. Le strade interessate dal percorso verranno chiuse solo per il periodo di tempo necessario al transito della gara. PERCORSO D’ARRIVO: Viale Torino dal confine di Misano al Viale Da Verrazzano. Su questo viale è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto dalle ore 13 alle ore 17 inoltre verranno installate 300 mt. di transenne prima del traguardo e 100 mt. dopo il traguardo situato nei pressi del ristorante La Mulata.