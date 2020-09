Perde il controllo della moto e cade, la figlia di 9 anni al Bufalini

Incidente oggi pomeriggio in viale Veneto a Riccione, dove intorno alle 15.15 un uomo in sella alla sua moto, insieme alla figlia, ha perso il controllo della Bmw finendo sull’asfalto. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi. Da una prima ricostruzione è probabile che il genitore lungo il rettilineo abbia, per cause ancora in corso d’accertamento, sbandato e non sia più riuscito a riprendere il controllo della moto.

Il padre ha riportato solo qualche lieve contusione. Anche la figlia di 9 anni, che viaggiava dietro di lui e indossava regolarmente il casco come il genitore, non avrebbe riportato danni seri, ma, vista la giovane età, i medici del 118 intervenuti hanno preferito optare per il trasferimento in elisoccorso al Bufalini di Cesena a scopo precauzionale. Per la bimba, che non è in pericolo di vita, un grande spavento e poco più. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale di Riccione per i rilievi di rito.