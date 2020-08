Coronavirus. Solo tre contagi nel riminese, 54 in Regione

In Emilia Romagna si registra un lieve calo di contagi da coronavirus, sono 54 (ieri erano 58) e in prevalenza asintomatici (32). Un dato in controtendenza rispetto al resto d’Italia dove le nuove positività sono ben 552, 150 in più di giovedì, e con un picco in Veneto di 183. Dopo cinque giorni purtroppo, in Regione si torna però a registrare un decesso a Bologna (tre in Italia).

Nella provincia di Rimini i nuovi casi sono invece solo tre, tutte donne, rispetto ai dieci registrati ieri. Una sola presenta sintomi. Sono tutte in isolamento domiciliare e sono emerse a seguito di screening e di contact tracing. Nel riminese si registrano anche quattro guarigioni.

In Emilia Romagna con i 54 positivi odierni si arriva a superare i 30mila contagi da inizio emergenza (30.008). 30 le nuove guarigioni che arrivano a 24.041. Le persone attualmente positive sono 1.675 (+23) ma di queste ben 1.592 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva mentre sono 79 quelli nei reparti covid (uno in più di ieri). I tamponi effettuati ieri sono stati 9.511. 1.518 i test sierologici.

Dei 54 nuovi casi, 25 erano già in isolamento (persone a cui il tampone è stato fatto quando già erano state poste in sicurezza), 24 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 22 sono collegati a rientri dall’estero. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Modena, con 15 nuovi casi e a Reggio Emilia con 9. A Modena su 15 casi totali di cui 8 asintomatici e 11 relativi a persone che erano già in isolamento, 10 sono riconducibili a focolai già noti e 7 a rientri dall’estero. Per quanto riguarda Reggio Emilia, su 9 nuovi positivi, gli asintomatici sono 2. Tre le persone che erano già in isolamento, 2 i casi riconducibili a focolai già noti e 6 quelli importati dall’estero.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.661 a Piacenza (+6, nessun sintomatico), 3.801 a Parma (+6, di cui 1 sintomatico), 5.143 a Reggio Emilia (+9, di cui 7 sintomatici), 4.178 a Modena (+15, di cui 7 sintomatici), 5.339 a Bologna (+7, di cui 5 sintomatici); 436 a Imola (+3, nessun sintomatico), 1.099 a Ferrara (+1, non sintomatico); 1.172 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 995 a Forlì (invariato), 844 a Cesena (+1, non sintomatico) e 2.340 a Rimini (+3, di cui 1 sintomatico)