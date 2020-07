Tremendo frontale auto-moto, un ferito in gravi condizioni

Tremendo incidente oggi pomeriggio, poco prima delle 14, a Riccione, all’incrocio tra via Coriano e viale Veneto, dove una Nissan Note si è scontrata frontalmente con una Kawasaki Ninja. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo del quale al momento non sono state fornite le generalità, trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria, condotta da una donna rimasta contusa per fortuna in maniera non grave, stava svoltando a sinistra in viale Veneto quando dalla parte opposta è sopraggiunta la Kawasaki. Difficile al momento stabilire chi dei due non abbia dato la precedenza, fatto sta che l’impatto tra la moto e l’utilitaria è stato violentissimo. Il motociclista avrebbe sfondato il parabrezza della Nissan prima di finire sull’asfalto. Sotto choc la donna al volante dell’auto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l’auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e gli agenti della polizia Locale di Riccione che hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi per permettere i soccorsi ed eseguire i rilievi di rito.