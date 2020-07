Montegridolfo. Sarà restaurato affresco del '400

C’è l’impegno dell’assessore alla Cultura l’architetto Marco Musmeci e dell’amministrazione comunale, la competenza del campus di Ravenna dell’Alma Mater e l’investimento di SGR con l’Art Bous nel percorso che porta al restauro dell’affresco del Quattrocento raffigurante la Madonna col Bambino in trono, San Rocco (patrono) e San Sebastiano, conservato a Montegridolfo.

Risalgono al luglio 2019 i primi contatti con i docenti Michele Pagani e Mariangela Vandini del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. Il 24 marzo, in piena emergenza sanitaria, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha rilasciato l’autorizzazione al restauro.

Nei giorni scorso sotto l’occhio vigile dei docenti, le studentesse del corso di laurea in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” del Campus di Ravenna, sono arrivate a Montegridolfo per effettuare le prime analisi sull’opera. A breve l’antico dipinto murale (staccato negli anni ‘80) prenderà la strada verso Ravenna e nel Laboratorio di Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali “Cesare Gnudi” della Direzione Regionale Musei MiBACT, verrà accolto per l’intervento che durerà circa un anno.