Alberghi e ristoranti. Stime preoccupanti: crollo del fatturato di 1,2 miliardi

Il lockdown disposto per contenere i contagi da Covid-19 porterà nel 2020 ad un crollo del fatturato per le srl del settore ristoranti e alberghi (72.748 società): se nel 2019 hanno fatturato 37,8 miliardi di euro nel 2020 si stima un calo di 16,7 miliardi di euro. In percentuale il 44,1% in meno. In particolare, il comparto alberghiero sarà praticamente dimezzato con una perdita di 7,9 miliardi di euro mentre la ristorazione subirà una contrazione di 8,8 miliardi (-37,9%).

COMPARTI SRL RICAVI 2019 RICAVI 2020 VAR. VAR. % ALLOGGIO 19.603 14.650.376 6.771.650 -7.878.726 -53,8% RISTORAZIONE 53.145 23.187.706 14.395.701 -8.792.005 -37,9% TOTALE 72.748 37.838.082 21.167.351 -16.670.731 -44,1%

Sono le stime quantificate dall’Osservatorio sui bilanci 2018 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna si ipotizza un crollo del fatturato di 1,2 miliardi di euro. Il contraccolpo maggiore in termini assoluti sarà per il comparto ristorazione con un meno 655.877 milioni di euro mentre per l’alloggio si stima un calo di fatturato di 548.676 milioni. A livello regionale la più colpita (così come dal virus) sarà la Lombardia con un calo di 3,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio con -2,7 miliardi e dal Veneto con -1,6. L’impatto, spiega l’Osservatorio, è dovuto sia al calo della domanda che ha colpito il settore ancora prima che scattasse l’emergenza in Italia, sia al blocco delle attività imposto per decreto, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria.

REGIONE ALLOGGIO RISTORAZIONE TOTALE Piemonte -230.961 -427.997 -658.958 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste -47.715 -10.057 -57.772 Lombardia -1.398.673 -2.137.028 -3.535.701 Trentino-Alto Adige/Südtirol -672.075 -127.016 -799.091 Veneto -906.550 -718.292 -1.624.842 Friuli-Venezia Giulia -115.633 -139.765 -255.398 Liguria -150.794 -142.885 -293.679 Emilia-Romagna -548.676 -655.877 -1.204.553 Toscana -743.482 -638.249 -1.381.731 Umbria -73.366 -96.628 -169.994 Marche -116.382 -153.122 -269.504 Lazio -1.221.874 -1.472.042 -2.693.916 Abruzzo -83.887 -176.072 -259.959 Molise -13.080 -16.831 -29.911 Campania -527.011 -724.818 -1.251.829 Puglia -288.611 -418.570 -707.181 Basilicata -39.409 -35.246 -74.655 Calabria -108.944 -123.499 -232.443 Sicilia -265.647 -389.752 -655.399 Sardegna -325.956 -188.259 -514.215 Tutti -7.878.726 -8.792.005 -16.670.731

La stima è stata condotta su un campione di società includendo tutte le Srl che hanno presentato almeno un bilancio nell’ultimo triennio disponibile (2016-2018).

Da verificare anche l’effetto sull’occupazione: a livello nazionale il settore alloggio nel 2020 vedeva all’opera 150.105 addetti mentre quello ristorazione 400.130.