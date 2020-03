Altri due decessi a San Marino ma solo quattro nuovi contagi

Si registrano purtroppo altri due decessi (73 e 90 anni) dovuti al coronavirus nella Repubblica di San Marino. Complessivamente dall’avvio dell’emergenza sale ad 11. Contenuto l’aumento di nuovi casi, quattro, che porta il totale a 104. 62 i pazienti ricoverati in ospedale di cui 11 in rianimazione. 42 invece quelli in isolamento domiciliare (7 dei quali dimessi dall’ospedale). Restano quattro le guarigioni. 194 le quarantene attive tra cui figurano 21 sanitari e tre forze dell’ordine. Quelle terminate sono invece oltre 300.

127 nuovi casi invece nelle Marche che portano il totale a 1.371. Di questi ben 812 si concentrano nella vicina provincia di Pesaro/Urbino dove, tra sintomatici e asintomatici, si contano 1621 persone in isolamento domiciliare (trai quali 156 operatori sanitari). Nell’ospedale di Pesaro si contano anche 28 persone ricoverate in Terapia Intensiva e 116 in semi intensiva.