Verso le Regionali. A Fuori dall'Aula i segretari provinciali di Lega e Pd

Sarà dedicata alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio la nuova puntata di Fuori dall’Aula – la politica locale a confronto in onda domani (mercoledì) in diretta alle 18 (e in replica alle 20.35) su Icaro Tv.

In studio saranno ospiti il segretario provinciale della Lega Bruno Galli e quello del Partito Democratico Filippo Sacchetti.

Si cercherà di guardare al voto dall’ottica riminese e di capire su quali temi si giocherà la campagna elettorale.

E’ possibile inviare domande al 337 511 336 oppure interagire in diretta sulla pagina Facebook Tempo Reale