Zanzini (Federmoda): passi avanti per il centro commerciale di Misano

Federmoda preoccupata per la proroga di sei mesi della conferenza dei servizi che riguarda l’area Bandieri di Misano. La notizia resa nota dal consigliere Luigi Guagneli (vedi notizia), per il presidente Giammaria Zanzini rappresenta il chiaro intento di voler portare avanti l’opera che “avanza a grandi passi, in aperto contrasto con i bei discorsi e soprattutto con la richiesta da parte della Commissione Europea di azzeramento totale del consumo di suolo entro il 2050“. “Senza questa proroga l’accordo sarebbe decaduto automaticamente” dice Zanzini.

“Come Federmoda – Confcommercio, conoscendo benissimo i problemi che già attanagliano i negozi di vicinato, crediamo che questo nuovo polo commerciale possa essere un de profundis non solo per le piccole attività misanesi, ma anche per quelle dei territori limitrofi. Ben vengano i provvedimenti messi in campo da regioni come Abruzzo, Veneto e Trentino che hanno bloccato le nuove piattaforme commerciali sopra ai 10mila mq con la motivazione che occorre innovare il metodo di programmazione degli insediamenti commerciali sul territorio”.

Nella provincia di Rimini negli ultimi 7 anni sono state perse 1.517 imprese di cui ben 629 nel settore moda, che comprende tessile, intimo, abbigliamento, accessori, calzature e pelletteria (-89 imprese all’anno).

“Rilanciare e potenziare il ruolo attrattivo dei centri storici mantenendo e rafforzando la presenza dei piccoli esercizi commerciali non sono solo belle parole da spendere davanti alle platee, ma concetti che vanno messi in pratica. Oppure dopo aver dato via libera al nuovo centro commerciale a fronte di una rotonda o poco più, il Comune dovrà mettere a bilancio altre spese per andare in aiuto del piccolo commercio e non far morire il tessuto sociale cittadino?”.