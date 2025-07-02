Riparte il cinema all'aperto agli Agostiniani: nuovo schermo e tariffe agevolate

Dopo la full immersion interamente dedicata alla serialità contemporanea con la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, la corte degli Agostiniani riprende la sua ventennale programmazione di proiezioni cinematografiche sotto le stelle.

Dal 4 luglio prosegue "Agostiniani Estate", la rassegna estiva promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini che trasforma la suggestiva corte dell'ex convento di via Cairoli 42 in un'arena di immagini, storie e visioni. Una tradizione consolidata che si rinnova anche nel 2025 con una programmazione di oltre 40 titoli selezionati tra i film più interessanti della stagione appena conclusa.

Novità 2025: nuovo schermo e tariffe agevolate

La rassegna presenta importanti novità. A partire dall’adesione all'iniziativa "Cinema Revolution" promossa dal Ministero della Cultura: i biglietti per i film di nazionalità italiana ed europea – che rappresentano la maggior parte dei titoli in cartellone – costano soltanto 3,50 euro. Novità anche nell'allestimento tecnico, grazie al nuovo telo per il grande schermo della corte, che offre ora 65 metri quadrati di superficie di proiezione per garantire una visione ottimale.

Collaborazioni storiche e nuovi incroci culturali

Il cartellone conferma la vocazione ospitale degli "Agostiniani" attraverso collaborazioni consolidate e nuove partnership. Tra le conferme, le quattro serate d'animazione del Cartoon Club, con un appuntamento speciale sabato 19 luglio a ingresso libero dedicato al disegnatore Milo Manara e alla sua collaborazione con Fellini. Tra le novità, l’incrocio particolarmente significativo con il progetto "La giusta distanza" promosso dall'Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini e dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia, che venerdì 4 luglio propone a ingresso libero "Francesca e Giovanni" di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, una , storia d’amore e di mafia. Fra le novità anche l’omaggio agli anni Ottanta nel quarantennale dall’uscita di "Rimini" di Tondelli che diventa l’occasione per una riflessione cinematografica sullo spirito e l’immaginario di un decennio in cui Rimini è stata specchio dei cambiamenti dell'Italia. Un percorso tematico che include "Paris, Texas" di Wim Wenders (12 luglio), "Il tempo delle mele" introdotto da Alessandra Fontemaggi (28 luglio), "The Elephant Man" con introduzione di Annamaria Gradara (19 agosto) e, come atto conclusivo della rassegna, "Rimini Rimini" (31 agosto) introdotto da Gianfranco Miro Gori.

Una selezione che fotografa il cinema contemporaneo

Il cuore della programmazione resta la selezione di film che restituiscono la temperatura e la direzione attuali del cinema d'autore. Tra i titoli di punta: "Emilia Perez" di Jacques Audiard, musical sulla giustizia e l'identità; "La trama fenicia" di Wes Anderson; "A Complete Unknown" di James Mangold, biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet; "La stanza accanto" di Pedro Almodóvar; "Parthenope" di Paolo Sorrentino; "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini; "Vermiglio" di Maura Delpero, selezionato per rappresentare l'Italia ai Premi Oscar, e molti altri.

Info: Tutte le proiezioni avranno luogo nel Chiostro degli Agostiniani, in via Cairoli 42, con inizio alle ore 21.30 (apertura casse ore 20.30), ad eccezione della serate di Cartoon Club che iniziano alle 21,15. I biglietti per i film inclusi in Cinema Revolution sono in vendita a 3,50 euro. Per gli altri film biglietto intero € 6,50, ridotto € 5. Alcune serate sono a ingresso libero. Il programma completo con tutte le date è disponibile su: https://bibliotecagambalunga.it/cineteca/programmazione Per info: cineteca@comune.rimini.it, tel 0541 704494

Il programma completo

venerdì 4 luglio La giusta distanza Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi (Italia 2025, 110’) Ingresso libero

lunedì 7 luglio Cinema Revolution Emilia Perez di Jacques Audiard (Francia / Messico 2024, 132’)

giovedì 10 luglio Cinema Revolution Follemente di Paolo Genovese (Italia 2024, 97’)

venerdì 11 luglio La trama fenicia (The Phoenician Scheme) di Wes Anderson (USA / Germania 2025, 100’)

sabato 12 luglio Back to the '80s | Cinema Revolution Paris, Texas di Wim Wenders (Germania 1984, 150’)

domenica 13 luglio Cinema Revolution Fuori di Mario Martone (Italia / Francia 2025, 117’)

mercoledì 16 luglio Giurato Numero 2 (Juror No. 2) di Clint Eastwood (USA 2024, 114’)

giovedì 17 luglio Cartoon Club Il robot selvaggio (The Wild Robot) di Chris Sanders (USA 2024, 102’)

venerdì 18 luglio Cartoon Club Flow - Un mondo da salvare (Flow) di Gints Zilbalodis (Francia / Belgio 2024, 85’)

Sabato 19 luglio Cartoon Club / Fellini Museum Dove i sogni si fermano Spettacolo tratto dalle tavole di Milo Manara Sarà presente Milo Manara (ingresso libero)

domenica 20 luglio Cartoon Club Elio di A. Molina, M. Sharafian, D. Shi (USA 2025, 99’)

lunedì 21 luglio Io sono ancora qui (Ainda estou aqui) di Walter Salles (Brasile / Francia 2024, 137’)

martedì 22 luglio Cinema Revolution La città proibita di Gabriele Mainetti (Italia / Germania 2025, 137’)

giovedì 24 luglio Cinema Revolution Napoli - New York di Gabriele Salvatores (Italia 2024, 124’)

venerdì 25 luglio Cinema Revolution Parthenope di Paolo Sorrentino (Italia / Francia 2024, 136’)

domenica 27 luglio Cinema Revolution Berlino, estate ‘42 (In Liebe, Eure Hilde) di Andreas Dresen (Germania 2024, 124’)

lunedì 28 luglio Back to the '80s Il tempo delle mele (La boum) di Claude Pinoteau (Francia 1981, 110’) Introduce Alessandra Fontemaggi (ingresso libero)

mercoledì 30 luglio Cinema Revolution L’orchestra stonata (En fanfare) di Emmanuel Courcol (Francia 2024, 103’)

Sabato 2 agosto Black Bag – Doppio gioco (Black Bag) di Steven Soderbergh (USA 2025, 93’)

domenica 3 agosto Cinema Revolution Le assaggiatrici di Silvio Soldini (Italia / Svizzera 2025, 123’)

lunedì 4 agosto Cinema Revolution Nonostante di Valerio Mastandrea (Italia 2024, 92’)

mercoledì 6 agosto A Complete Unknown di James Mangold (USA 2024, 141’)

giovedì 7 agosto Cinema Revolution Sotto le foglie (Quand vient l'automne) di François Ozon (Francia 2024, 102’)

domenica 10 agosto Cinema Revolution Ritrovarsi a Tokyo (Une part manquante) di Guillaume Senez (Francia / Belgio 2024, 98’)

martedì 12 agosto Cinema Revolution La stanza accanto (The Room Next Door ) di Pedro Almodóvar (Spagna 2024, 107’)

domenica 17 agosto In collaborazione con Sportellate Il giorno dell’incontro (The Day of the Fight) di Jack Huston (USA 2023, 105’)

lunedì 18 agosto Cinema Revolution Vermiglio di Maura Delpero (Italia /Francia 2024, 119’)

martedì 19 agosto Back to the '80s | Cinema Revolution The Elephant Man (versione restaurata) di David Lynch (Gran Bretagna 1980, 125’) introduce Annamaria Gradara

giovedì 21 agosto Cinema Revolution Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini (Italia / Francia 2024, 110’)

venerdì 22 agosto Cinema Revolution La casa degli sguardi di Luca Zingaretti (Italia 2024, 109’)

domenica 24 agosto Cinema Revolution Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre (Italia 2024, 122’)

mercoledì 27 agosto Cinema Revolution Follemente di Paolo Genovese (Italia 2024, 97’)

sabato 30 agosto Cinema Revolution La vita da grandi di Greta Scarano (Italia 2025, 96’)

domenica 31 agosto Back to the '80s Rimini Rimini di Sergio Corbucci (Italia 1987, 114’) introduce Gianfranco Miro Gori (ingresso libero)