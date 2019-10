Tommaso Paradiso è riccionese onorario

Tommaso Paradiso è ufficialmente riccionese onorario. La consegna della cittadinanza, simbolicamente rappresentata dalla scritta Riccione, da parte del sindaco Tosi e dall’assessore Caldari è avvenuta in piazzale Roma in apertura della serata dedicata alle riprese per il film della Lucky Red ambientato nella perla verde. Uno dei momenti cruciali della trama è proprio ambientato durante un concerto di Paradiso. La troupe ha ripreso il pubblico, alcune centinaia di persone, e Tommaso sul palco per realizzare scene da inserire nella pellicola il cui titolo è ancora sotto riserbo.

E divieto assoluto, per il momento, di diffondere le immagini della performance di piazzale Roma (i presenti hanno firmato specifiche liberatorie con l’impegno di non diffondere nulla). La sceneggiatura del film è di Enrico Vanzina, che sabato alle 18 al palazzo del Turismo presenta il libro “Mio fratello Carlo”. La parte della serata a uso delle riprese si è aperta proprio con “Riccione”, il successo del 2017 dei Thegiornalisti, band lasciata da Paradiso pochi giorni fa. Poi, in chiusura, Paradiso e i suoi musicisti hanno eseguito un set di alcune canzoni per ringraziare il pubblico, aperto da “Completamente” e chiuso con “Felicità Puttana”.