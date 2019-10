Risorse per i porti: 590mila € a Cattolica, 365mila a Riccione, 231mila a Rimini

Sono quasi 3,2 i milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per la rigenerazione e la messa in sicurezza dei porti nel triennio 2019-2021. Tra i porti di rilevanza regionale la fetta più grossa di finanziamenti è stata assegnata a Cesenatico (1 milione di euro per gli investimenti, più 15.700 di contributi per le spese di gestione 2019), seguito da Comacchio (769.000 e 11.130), Cattolica (590.000 e 17.260), Rimini (231.000 e 42.520) e Goro (13.390 euro come contributo gestionale 2019). Passando ai porti e agli approdi fluviali di interesse comunale il finanziamento più consistente per la realizzazione del piano triennale di investimenti va a Riccione (365.000 euro), davanti a Bellaria-Igea Marina (195.000) e Boretto (40.000 euro).

“Con queste risorse– afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini– e grazie a una programmazione triennale basata su una ricognizione puntuale dei fabbisogni, possiamo dare maggiori certezze ai Comuni per programmare in maniera più efficace le opere necessarie. Dagli investimenti per il dragaggio, all’acquisto di mezzi meccanici e attrezzature, alla realizzazione di nuove opere e impianti, con le risorse aggiuntive messe a disposizione in fase di assestamento al bilancio regionale 2019, i sindaci potranno mettere mano concretamente alla rigenerazione dei porti e dare così buone risposte ai territori”.