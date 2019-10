Nonni al lavoro. Un'impresa individuale su 10 ha un over 70 come titolare

In provincia di Rimini una impresa individuale attiva su 10 ha come titolare un ultra 70enne. In totale se ne contano 1.763 sulle 18.071 della provincia. Lo rileva una indagine della Camera di Commercio di Milano che evidenzia come in Italia sono 303mila i “nonni imprenditori” con Roma, Napoli e Bari in testa per numero. Mediamente in Italia le imprese individuali over 70 sono il 10% del totale. Percentuale che in Emilia Romagna sale all’11,5% con Forlì Cesena in vetta (13,1%). La provincia di Rimini col 9,6% di imprese individuali con un over 70 titolare si posiziona all’ultimo posto in Regione ma è primo per la componente femminile (quasi il 30%). “Agricoltura e Pesca” è il settore dove si conta il maggior numero di over 70 (ben 694 imprese) seguito dal commercio all’ingrosso (397), dall’alloggio e ristorazione (188), dalle attività manifatturiere (106) e dalle costruzioni (102).