Misano punta sulle ciclabili. Lavori completati, altri preso al via

Terminati a Misano i lavori per il tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale 35 Riccione-Tavoleto. Da questa settimana sarà quindi possibile raggiungere la località “Le Casette” percorrendo la pista larga 2.50 metri e lunga circa 450 metri. Si tratta di uno stralcio di un progetto complessivo che porterà a coprire tutta la provinciale 35. Lo scorso agosto il Comune di Misano ha presentato alla Regione il progetto di prolungamento per ulteriori 500 metri.

Sempre nell’ambito della mobilità sostenibile è stato approvato dalla giunta comunale il completamento del percorso ciclopedonale di Via Verdi (zona polo scolastico e sportivo) e di adeguamento del sottopasso di via Liguria. Nei lavori, che partiranno a novembre, oltre al prolungamento della pista di via Verdi fino a via Alberello, sarà allargato e adeguato il percorso pedonale del sottopasso di via Liguria. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 130.000 euro.

“Gli sforzi fatti dal comune in questi anni per spingere e sostenere la mobilità sostenibile – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – stanno dando frutti e i numeri che ci vengono dai totem intelligenti che abbiamo installato nel lungomare per misurare i flussi ciclabili non solo confermano questa percezione ma addirittura vanno oltre le nostre aspettative. Su tutti ad esempio un dato: i ciclisti transitati davanti al totem installato all’ingresso nord della pista ciclabile del lungomare, da aprile a settembre sono stati 305.452. Una media giornaliera di 1.669 passaggi con un picco nella giornata del 16 agosto dove i ciclisti sono stati 4.541. Numeri che fanno riflettere e che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta”.