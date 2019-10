La 5a A 1991 del "Valturio" si ritrova dopo 28 anni

Un aperitivo insieme in un locale riminese non distante dall’Istituto superiore frequentato tanti anni fa. La V sezione A dell’ITES (all’epoca Istituto Tecnico Commerciale) “Valturio” del 1991 si è ritrovata venerdì sera a 28 anni di distanza dall’anno della maturità. Ricordi, aneddoti ed il classico tentativo di ricordare tutti i compagni partendo dalla sequenza dei nomi dell’appello dei professori per qualche ora all’insegna dell’amarcord.