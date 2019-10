Incidente tra mezzi pesanti in autostrada

Ha coinvolto due mezzi pesanti l’incidente avvenuto nella serata di lunedì sulla corsia sud dell’A14 tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22,30 tra un tir con bisarca per il trasporto di autovetture e un camion che trasportava materiale vario.

L’impatto è stato violento e ha provocato ferite ad entrambi i conducenti. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed evitato, con il loro intervento, la pericolosa dispersione del carburante dal serbatoio di uno dei

mezzi coinvolti, rimasto danneggiato. Per il ripristino ci sono volute circa due ore.

Gravi disagi anche alla circolazione in autostrada, dove si sono formate lunghe code.