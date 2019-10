Il parcheggio lascia spazio alla terra rossa in memoria di Cirillo

Il suo cruccio più grande negli ultimi mesi di vita era che quel campo da tennis, la sua ragione di vita, sarebbe diventato un parcheggio. Oggi Cirillo, al secolo Maurizio Ricci, sarebbe fiero degli amici tennisti che quel pezzo di terra rossa in zona Marano lo fanno rivivere. Sì perché il Club Family, l’hotel che utilizza quell’area per il posteggio delle auto dei clienti, in inverno è chiuso, e in accordo con la proprietà nella persona di Andrea Falzaresi, Franco Valentini con l’appoggio morale anche di altri tennisti, ha pensato di riaprire il campo. Nei giorni scorsi ha preparato con cura il fondo, battuto la terra rossa, fatto le righe, posizionato la rete.

Sarà operativo solo durante la “stagione” invernale e chiuderà alla fine di maggio quando riaprirà l’hotel. In bella mostra davanti al campo c’è un cartello, dove oltre ai contatti per la prenotazione, c’è anche la scritta “Tennis Cirillo“. “E’ un investimento che ho deciso di fare soprattutto in ricordo di Cirillo a cui ero molto affezionato – spiega Valentini -. La proprietà mi ha dato in comodato gratuito l’area e ho deciso di ripristinare il campo. Mi piacciono le sfide e sono tanti gli appassionati di tennis come me a cui piace giocare in questo campo, anche nelle stagioni più fredde. Il proprietario è stato molto disponibile e potremo restare aperti fino alla fine di maggio, ma è possibile che ad autunno del prossimo anno si possa riaprire. L’albergo ha chiuso il 14 settembre e io già il 16 mi sono messo al lavoro per preparare il campo, in due giorni era praticamente pronto”.

Cirillo, l’uomo dei Gabbiani come poeticamente qualcuno lo aveva soprannominato, si è spento a 59 anni per un malore nel gennaio del 2017.