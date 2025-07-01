E' tempo di saldi. In Emilia-Romagna si parte sabato 5 luglio

In Emilia-Romagna i saldi sono pronti a partire. Da sabato 5 luglio fino a martedì 3 settembre sarà possibile fare acquisti a prezzi scontati. Una possibilità che da un lato consente ai commercianti di smaltire la merce di fine stagione, dall’altro offre ai clienti l’opportunità di fare compere vantaggiose su capi d’abbigliamento, calzature e articoli stagionali rimasti invenduti. A vigilare sul buon andamento dei saldi sarà la Polizia Locale, incaricata di effettuare controlli mirati sul rispetto delle regole stabilite, che prevedono l’obbligo per i commercianti di indicare in modo chiaro il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, così da offrire ai clienti informazioni trasparenti e complete. La violazione delle norme sui saldi comporta sanzioni variabili tra 516 e 3.098 euro: tra la sanzioni quelle che figurano con più frequenza sono la pubblicità ingannevole, l’assenza di cartellini informativi, la mancata distinzione tra merce scontata e non e l’esposizione poco visibile delle condizioni di vendita. Per le attività, inoltre, non è obbligatorio concedere il cambio merce, salvo in caso di vizi occulti, mentre è sempre obbligatorio accettare pagamenti elettronici.