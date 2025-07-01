  
Indietro
menu
menu

Mandato internazionale

Ricercato in Perù per violenza sessuale. Era in albergo a Rivabella

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 1 Lug 2025 12:52 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una Volante della Questura di Rimini ha arrestato lunedì un giovane di nazionalità peruviana dando esecuzione ad un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie del Perù nello scorso aprile. Il giovane è accusato di violenza sessuale, reato punito dalla legislazione peruviana con una pena massima di 26 anni di reclusione.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione Interpol, che aveva allertato la polizia della presenza dello straniero in una struttura ricettiva in zona Rivabella a Rimini.

Il cittadino peruviano è stato accompagnato in Questura e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per l’esame della richiesta. 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO