Mandato internazionale
Ricercato in Perù per violenza sessuale. Era in albergo a Rivabella
di Redazione
Mar 1 Lug 2025 12:52 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:16
Una Volante della Questura di Rimini ha arrestato lunedì un giovane di nazionalità peruviana dando esecuzione ad un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie del Perù nello scorso aprile. Il giovane è accusato di violenza sessuale, reato punito dalla legislazione peruviana con una pena massima di 26 anni di reclusione.
L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione Interpol, che aveva allertato la polizia della presenza dello straniero in una struttura ricettiva in zona Rivabella a Rimini.
Il cittadino peruviano è stato accompagnato in Questura e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per l’esame della richiesta.
