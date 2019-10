Da giovedì i pass per lo showcase di Paradiso (sul palco "svelato")

“Capirete che, per richieste di riservatezza della produzione, non abbiamo potuto svelarvi troppo, fino ad oggi, ma… Eccovi spiegato perché il palco di RadioDeejay non era ancora stato smontato dopo la chiusura di Deejay On Stage! Non era certo una dimenticanza; eccovi svelato “l’arcano” mistero”. Così il gruppo di maggioranza “Noi riccionesi” spiega ufficialmente oggi il motivo della permanenza della struttura. All’interno della “Area Love”, appositamente istituita nelle vicinanze del palco, verranno girate alcune scene del film e del concerto di Tommaso Paradiso

Giovedì mattina alle 10 inizia la distribuzione dei pass per accedere allo showcase gratuito di Tommaso Paradiso in programma venerdì sera. Per partecipare presentarsi al Palazzo del Turismo di Riccione in piazzale Ceccarini giovedì 3 ottobre dalle 10 alle 19 e venerdì 4 ottobre dalle 10 alle 17 con la liberatoria (necessaria per le riprese del film) compilata e un documento d’identità in corso di validità e firmare la liberatoria di persona davanti all’addetto per poi ricevere il pass d’ingresso all’Area Love. Anche i minori di 18 anni potranno partecipare presentando, con le stesse modalità, la liberatoria firmata da entrambi i genitori. Gli accrediti, non cedibili, verranno consegnati fino ad esaurimento posti. L’ingresso all’Area Love è possibile solo per i possessori del pass a partire dalle ore 18.30 di venerdì 4 ottobre. L’inizio dello show case è previsto per le 20.30