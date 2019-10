Capannone in fiamme nella serata di lunedì a Santarcangelo. I vigili del fuoco, con nove unità, autobotte ed autoscala, sono intervenuti alle 20.41 nella zona industriale per un incendio divampato sul tetto di un capannone in via della Industrie, con fiamme e coltre nera visibili in lontananza malgrado il buio. Il tempestivo intervento ha permesso di spegnere prontamente le fiamme derivanti da sei fiorere in plastica che stavano bruciando e ha impedito l’ulteriore coinvolgimento del rivestimento combustibile dell’intera copertura del fabbricato. Sul posto presente anche personale dei Carabinieri.