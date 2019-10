Arrestato per spaccio, aveva una pistola in casa

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato per detenzione illegale di arma da sparo, T.M., riminese residente a Cattolica, pregiudicato, nullafacente.

Al termine di un’attività d’indagine è stata effettuata una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata rinvenuta una pistola marca “long rifle” con all’interno del tamburo 6 colpi calibro 22mm, il tutto accuratamente occultato all’interno di un vano sottoscala in casa.

Solo qualche giorno fa era stato arrestato dai carabinieri in possesso di cocaina pronta per la cessione e, per questo, si trovava ai domiciliari.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.