46 alberi regalati alla città di Rimini

Sono arrivati già a 46 gli alberi donati nel 2019, che saranno piantati nei prossimi mesi nei parchi e nei luoghi designati dall’ ufficio Qualità Urbana e Verde Pubblico del Comune di Rimini. Grazie alla campagna “Regala un albero alla tua Città”, attivata nello scorso autunno sono stati raccolti quasi 12.000 euro. Due i modi per partecipare all’azione di rendere più verde la città.

‘Donazione di singoli alberi’, i cittadini, anche in forma collettiva, o le imprese, possono versare al Comune un contributo di € 250 per ogni esemplare arboreo. Tale importo costituisce un contributo ai costi, ben più elevati, di fornitura, piantumazione e per la garanzia di attecchimento della specie scelta per la donazione. Il donatore può scegliere sia la specie, tra quelle comprese in un apposito elenco suggerito all’amministrazione, sia la collocazione dell’alberatura tra i luoghi definiti ove è stata già verificata la possibilità di piantare, come aree verdi, parchi o giardini di quartiere.

La seconda modalità, quella di ‘Crowdfunding – Raccolta fondi’, prevede che i cittadini possano versare al Comune un contributo di almeno 150 euro. Le somme raccolte saranno utilizzate per la realizzazione di uno o più progetti di ripiantumazione dove vi sono stati precedenti abbattimenti o progetti di sostituzione a causa di patologie, invecchiamento, instabilità degli esemplari, o altro.

“E’ un progetto molto interessante – sottolinea Anna Montini Assessore all’Ambiente – sia dal punto di vista del coinvolgimento dei cittadini, sia per la crescita del patrimonio verde della città. Intendiamo rilanciare l’invito a partecipare a questa iniziativa che, ricordiamo, non è rivolto soltanto a singoli cittadini. Con questo progetto infatti, puntiamo a stimolare un processo virtuoso per un regalo da fare anche in forma “collettiva”, rivolto alle scuole, alle associazioni, ai centri sportivi, ai condomini, alle imprese e a tutte le realtà imprenditoriali o gruppi di cittadini/amici, sensibili ai temi ambientali. Nelle prossime settimane verranno piantati gli alberi già ricevuti in dono nell’ambito di questa iniziativa e, come abitualmente in ogni periodo autunno-invernale, si proseguirà le attività di ripiantumazione nei viali: nella prima fase saranno coinvolte Via Veneto, Via Sinistra del Porto, Via Destra del Porto e Via Duca degli Abruzzi per poi proseguire nella seconda fase in altri viali/luoghi della città con attenzione, dove è possibile, anche alle zone di sosta auto al fine di renderle più verdi e raffrescate”.