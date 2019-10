32 tartarughini nati sulla spiaggia, liberati in mare. La loro storia

Un caso unico in Europa e forse al mondo. Non era mai successo infatti che una Caretta Caretta, ribattezzata Luciana, deponesse le sue uova così a nord. Invece è accaduto il 30 luglio scorso. Da quel giorno a presidiare quel tratto di spiaggia sono stati decine di volontari sotto l’occhio esperto della Fondazione Cetacea. Le uova si sono schiuse nei giorni scorsi, resistendo anche ad una pericolosa mareggiata ai primi di ottobre, e 32 piccoli tartarughini sono stati liberati domenica in mare. Altri lo faranno a breve.

A Tempo Reale (Radio Icaro – Icaro Tv) Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea, ha raccontato la loro storia.