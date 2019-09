Villaggio Natale, Riccione gioca d'anticipo: avviso pubblico per il mercatino

La Giunta di Riccione ha dato il via libera all’istituzione della fiera straordinaria prevista in occasione delle festività natalizie. Parte così la procedura per definire tempi e modalità del mercatino previsto tra novembre e gennaio.

Confermata la possibilità di posizionare casette o chioschi in legno (anche dal design balneare che richiama le cabine da spiaggia) per lo svolgimento di attività commerciali di vendita, promozione e somministrazione temporanea di alimenti e bevande dando priorità alla partecipazione di prodotti di provenienza territoriale di alta qualità.

La proposta di promuovere il mercatino fieristico è stata oggetto di un recente incontro con le associazioni di categoria e i comitati d’area. A breve si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici assegnatari delle casette e chioschi che andrà a definire criteri, tempi e modalità di partecipazione. Creatività, alta qualità, originalità, prodotti di provenienza territoriale e del Made in Italy,differenziazione nell’offerta tra le tipologie merceologiche che richiamano tradizioni e suggestioni del Natale, saranno i principali criteri di scelta considerati da una Commissione appositamente nominata.

La giunta ha definito le tariffe di assegnazione delle casine/chioschi, differenziate per dimensioni. Il corrispettivo comprenderà il noleggio delle strutture, la sorveglianza notturna dell’area del villaggio, la promozione della manifestazione natalizia, l’illuminazione dell’area espositiva e il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).

Per l’assessore alle attività economiche Elena Raffaelli “il Natale a Riccione è diventato ormai non solo una grande occasione di intrattenimento e di comunicazione, ma anche una opportunità per gli operatori economici che scelgono e chiedono di partecipare ed essere presenti al mercatino del villaggio natalizio. Anche quest’anno abbiamo infatti stabilito di rinnovare con un avviso pubblico l’invito a partecipare alla manifestazione fieristica in modo da garantire ai nostri cittadini e ai turisti del periodo invernale svariate possibilità di vivere bene e in serenità le feste anche con acquisti tipici o assaggi di buon cibo locale. Un prodotto, quello natalizio, nel quale l’amministrazione crede fortemente.”