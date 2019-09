Tentato furto nella scuola, due denunce

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà due giovani per il reato di tentato furto. I due, un 37enne ed un 22enne originari della provincia di Bari, dopo avere forzato la porta d’ingresso si erano introdotti all’interno della scuola elementare “Ternana” a Igea Marina per commettere un furto.

Alla vista dei lampeggianti i due hanno desistito senza riuscire ad asportare nulla, fuggendo lungo le vie limitrofe. Ma i Carabinieri, grazie alle indicazioni di alcuni turisti, li hanno intercettati e bloccati mentre cercavano di nascondersi dietro ad un camper in sosta nel piazzale lungo viale Pinzon. In loro compagnia è stata identificata una ragazza 21enne che, al controllo, è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish per il quale è stata segnalata alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti.