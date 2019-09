Sport e solidarietà, Grassi alla serata del Lions Club

Piena sintonia di parole e musica intercalate sulla medesima lunghezza d’onda. Un amore a prima vista. O un fulmine a ciel sereno, che ha illuminato la serata di ieri organizzata dal Lions. Fra Giorgio Grassi ed i soci del Lions Club Ariminus Montefeltro, riuniti sotto l’occhio vigile del presidente Roberto Giannini e dei due Melvin Jones Fellowship (massima onorificenza lionistica, ndr) Graziano Lunghi e Fabio Francesco Graziosi, la scintilla di empatia è scoccata fin da subito a rendere piacevole il convivio. Chiamatele, se volete, affinità elettive. Al resto ci ha pensato lo chef stellato del ristorante La Rocca di Verucchio, Michele Andruccioli.

Poi, ad accendere la miccia degli interventi è toccato al gran capo cerimoniere Gianluca Zucchi, che, con un eloquio sobrio nei contenuti di protocollo, ha dato il via alla serata con gli inni nazionali cui hanno fatto seguito la lettura degli Scopi e dell’Etica lionistica. Di seguito è toccato al presidente Roberto Giannini esordire: “L’ho detto e continuerò a ripeterlo, ‘We serve’ è il motto del Lions International, che noi abbiamo il dovere d’interpretare alla romagnola: noi ci siamo. Noi siamo qui. Infatti dove c’è bisogno d’aiuto, lì c’è sempre un socio lions pronto a dare una mano. Noi ci siamo in mezzo alla gente, in mezzo ai giovani, e ci saremo sempre di più anche in ambito sportivo affiancando, col nostro entusiasmo, il presidente Giorgio Grassi e la Rimini Calcio, perché lo sport è progettazione, innovazione, impegno costante. Un po’ come il lionismo. Per cui, questa sera, è un privilegio per noi lions avere nostro ospite il dottor Giorgio Grassi, che ringrazio della sua presenza perché vedendolo operare sul territorio riminese, ho maturato la convinzione che la sua vicinanza al mondo dei più bisognosi, abbia tanto di lionismo. Il suo agire come patron della squadra biancorossa è in fondo un operare da lions, nel pieno rispetto del motto ‘We serve’ caro al fondatore, oltre cento anni fa, del Lions International, Melvin Jones”.

Giorgio Grassi, sollecitato a rispondere affermativamente all’invito di diventare socio del Lions Club Ariminus Montefeltro, si è detto felice della proposta arrivata all’unanimità e disponibile a valutare attentamente la situazione.