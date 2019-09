Serenata sotto a casa, lei lo denuncia

Si erano conosciuti sui social e hanno cominciato a frequentarsi, ma se per lui, dopo un paio d’incontri, era scattata la scintilla lei non provava più interesse e aveva cominciato a diradare gli appuntamenti. Il ragazzo, un 24enne riminese, ha cercato il tutto per tutto per conquistare la ragazza, una 23enne anche lei riminese, ed è andato sotto casa con un mazzo di fiori per cantarle una serenata rappata. Ma la ragazza, raccontano i quotidiani, non ha gradito le attenzioni e ha chiesto nei confronti del giovane un ordine restrittivo, gli stessi che vengono chiesti per gli stalker. Lui, dalla serenata andata male, non si è fatto più sentire.