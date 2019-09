Reati in calo, arresti in aumento. Il bilancio estivo della Polizia

Nell’estate 2019 il numero totale dei reati è calato di circa il 20% sullo stesso periodo dell’anno scorso sia nell’intero territorio provinciale sia, in medesima percentuale, in quello del comune di Rimini. E’ il dato più notevole del bilancio di fine stagione della Questura di Rimini.

Ma significativo è anche l’incremento dei risultati operativi: a fronte dei 126 arresti effettuati nel periodo 1° giugno – 15 settembre 2018 si è passati a 161, con un incremento del 27%; il numero dei denunciati dall’Ufficio Prevenzione Generali e Soccorso Pubblico è passato dai 368 del 2018 ai 440 di quest’anno, con un incremento del 20% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, mentre gli arrestati sono stati ben 121 (rispetto i 95 dello scorso anno).

Durante le attività di controllo ordinario e straordinario di controllo del territorio i poliziotti della Questura di Rimini durante i mesi estivi hanno identificato e controllato poco più di 15mila persone e nei diversi posti controllo predisposti, hanno fermato migliaia di auto e ritirato diverse decine di carte di circolazione.

La Divisone Amministrativa ha contrastato in particolare la vendita illecita di bevande alcoliche a minori e oltre i limiti previsti dalla vigente normativa: i provvedimenti ex articolo 100 tulps notificati, sono stati sei nei confronti di diversi locali di intrattenimento e negozi di vicinato (i c.d. minimarket) nei Comuni di Rimini, Riccione e Bellaria. La Divisione di Polizia Anticrimine ha emesso 30 avvisi orali (rispetto ai 22 dell’anno scorso), 40 Fogli di Via nei confronti di soggetti italiani e stranieri socialmente pericolosi, sette ammonimenti e due DASPO.

La Squadra Mobile della Questura di Rimini ha arrestato 33 persone (rispetto alle 19 dell’estate 2018). Nel contrasto allo spaccio, la Polizia di Stato ha sequestrato un quantitativo di oltre 13 chili tra cocaina, eroina, ecstasy, ketamina, MDMA, marijuana e hashish.

i servizi contro l’abusivismo commerciale, insieme alle altre forze dell’ordine, hanno avuto efficacia tale che – spiega la Questura – “hanno consentito di arginare il fenomeno, riconducendolo ad un alveo pressoché fisiologico”. Nel bilancio si sottolineano anche i contributi dei posti estivi di Bellaria e Riccione, delle unità a cavallo che hanno presidiato i parchi cittadini e dell’Ufficio Immigrazione cha consentito di adottare decine di provvedimenti di espulsione, con accompagnamenti presso i CPR del territorio nazionale e accompagnamenti alla frontiera.

Per i grandi eventi, dalla Notte Rosa al MotoGp passando per Jova Beach Party e Meeting – la Questura di Rimini ha predisposto centinaia di servizi di ordine e sicurezza pubblica c’è stato l’impiego di quasi due mila uomini – tra dipendenti della Questura di Rimini e personale di rinforzo aggregato a Rimini su disposizione del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Tanti gli eventi sul litorale in cui la Questura, in collaborazione con gli organizzatori, ha contribuito a garantire la sicurezza pubbica in ottemperanza alle attuali disposizioni