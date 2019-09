Rapina custode del parcheggio e lo rinchiude in bagno

E’ sceso nel parcheggio sotterraneo custodito di via XIX Ottobre, a Riccione, poi, dopo essersi infilato il passamontagna, si è diretto verso il custode, gli ha puntato il taglierino in faccia e, sotto minaccia, lo ha rinchiuso nel bagno. A quel punto ha potuto agire indisturbato: ha arraffato i contanti in cassa (quasi 3mila euro) e si è allontanato a piedi. La rapina è avvenuta ieri notte, intorno all’una. Il custode, un 50enne, è rimasto rinchiuso senza cellulare fino alle 6.30 di questa mattina, quando il collega è arrivato per dargli il cambio. Ha sentito l’uomo, ancora scosso, che chiedeva aiuto e lo ha liberato, poi è partita la chiamata ai carabinieri della Compagnia di Riccione.

Una volta in via XIX Ottobre, i militari del Radiomobile hanno raccolto la testimonianza del custode, si sono fatti consegnare le immagini di videosorveglianza del parcheggio e hanno effettuato i rilievi tecnici. La caccia al rapinatore è iniziata.