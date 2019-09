Potenzialmente cancerogeni: la lista dei farmaci ritirati dal mercato

Si allunga la lista dei lotti di farmaci per trattare problemi gastrici e contenenti ranitidina come principio attivo, ritirati dal mercato a causa di una impurità potenzialmente cancerogena. Nell’ultima lista pubblicata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sono oltre 500, compresi 13 lotti di Buscopan, antiacido da 75 mg in compresse effervescenti con scadenza il primo maggio 2021. Presenti anche 34 lotti di Zantac tra compresse, fiale e sciroppo. E, ancora, tra gli altri, 22 lotti di Ranibloc, diversi lotti di Raniben, Ranidil, Ulcex, Ranitidina Zentiva, Ranitidina Hexa. La lista completa: https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina