Piani di zona. Per il distretto sud a budget 31 milioni

6 milioni di euro per famiglie con minori, quasi 9 milioni di euro per diversamente abili, 12.500.00 di euro per le persone anziane, 2.300.000 per andare incontro a situazioni di povertà e disagio. Sono così distribuiti i circa 31,3 milioni di euro messi a budget nel distretto sud della provincia per i programmi del piano di zona per la salute e il benessere sociale del 2019.

Tra gli obiettivi principali portati ai tavoli di confronto: l’aiuto alle persone in difficoltà a risollevarsi da situazioni economiche difficili sostenendole a ricollocarsi nel mondo del lavoro la promozione di programmi di ampliamento di servizi rivolti a persone con disagio psico-fisico e di contrasto all’isolamento con reti di solidarietà. Progetti mirati rivolti alle persone diversamente abili per favorirne l’autonomia personale e l’inclusione nella società.

Il programma per l’anno 2019 si pone in sostanziale continuità con gli obiettivi del Piano 2018-2020 del distretto.

“La priorità è quella di dare risposte alle persone più bisognose disabili, anziani, famiglie, singoli che versano in condizioni di difficoltà, anche economica. Basti pensare al disagio abitativo e alla mancanza di una casa, o al riacquisto di una situazione di autonomia. Così come all’accoglimento di persone senza fissa dimora con problematiche di salute mentale o il sostegno alle famiglie con anziani in condizioni gravi o di invalidità. L’impegno del sistema pubblico su questo fronte è economicamente importante e così sarà per poter rispondere adeguatamente ai bisogni complessi della collettività“.

La volontà, sottolineata dal Presidente di Distretto Renata Tosi ed espressa dai 13 amministratori che compongono il Comitato del Distretto di Riccione, con l’approvazione all’unanimità del Piano di Zona, è quella di proseguire, attraverso una stretta e sempre proficua collaborazione, anche in futuro, con l’obiettivo di dare risposte sempre più efficaci alle esigenze e ai bisogni delle persone.