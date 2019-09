Passeggiata tra la natura del parco San Bartolo

Walk on the beach si trasferisce per un giorno al Parco San Bartolo. Da due anni Elen Souza, personal trainer brasiliana riminese d’adozione, accompagna gratuitamente, tre volte alla settimana, all’alba e al tramonto, sulla spiaggia di Rimini tutte le persone che hanno voglia di fare attività sportiva all’aria aperta, proponendo una camminata sulla battigia e attività funzionale per un’ora. Un’iniativa che ha il patrocinio del comune.

Per la prima volta, domani, sabato 21 settembre, la camminata sarà non in spiaggia in mezzo alla natura del Parco San Bartolo. L’iniziativa è aperta agli sportivi amatoriali e a chi ama il mondo all’aria aperta. Il giro partirà da Gabicce Monte per arrivare a Castel Di Mezzo lungo un percorso di 10 km, immersi nella natura e con scorci unici sul mare. Due i ritrovi: alle 8 al bagno 26 di Rimini e alle 8,45 direttamente al parcheggio 4 di Gabicce Monte.

ISCRIZIONI: inviare una email di conferma con i propri dati a info@elensouza.com oppure un w’s up a 348/0981594