Ore contate per l'afa. Instabilità dal pomeriggio

Il lunedì ha portato le ultime ore di caldo afoso. E’ attiva un’allerta gialla della Protezione Civile per temporali valida per tutta la giornata di oggi: i fenomeni partiranno dal settore occidentale per poi spostarsi nel corso della giornata verso est.

Spiega il nostro esperto Meteoroby: “La prima settimana di settembre si avvia con una nuova perturbazione di origine atlantica associata a correnti marittime più fresche, la quale attraversando la nostra penisola spazzerà in modo deciso il caldo lasciato in eredità dal mese precedente. Nel suo transito dalle regioni di nord-est verso il centro-sud porrà i termini di un instabilità che, divenendo maggiormente diffusa sui versanti Adriatici, coinvolgerà anche la Romagna”.

“Successivamente nel suo allontanamento si apprezzerà un miglioramento del tempo seppur temporaneo, accompagnati da freschi venti settentrionali che soffiando in maniera decisa riporteranno i valori termici attorno alle medie del periodo. Sul litorale riminese nel corso del pomeriggio di lunedì bisognerà porre attenzione alla formazione di veloci temporali in formazione dalla dorsale appenninica verso le pianure centro-orientali in estensione verso le nostre coste, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi quindi essere associati a probabili colpi di vento e precipitazioni a carattere moderato.

Si conferma un martedì mattina perturbato specie nelle prime ore all’insegna di rovesci e temporali con una tendenza ad un progressivo esaurimento ed alla cessazione dei fenomeni lasciando i cieli con qualche residuo addensamento. Le temperature sono previste in calo con i valori massimi prossimi ai 25 gradi, mentre la ventilazione risulterà da moderata a forte lungo i litorali per una ventilazione nord-orientale che agiterà il nostro Mare da Mosso a molto mosso”.

Le previsioni di Arpae e 3Bmeteo.