Misano, positivo il primo bilancio estivo col traino della MotoGp

Tempo di primi bilanci estivi per il comune di Misano nella prima stagione di Fabrizio Piccioni, sindaco che ha tenuto per se proprio la delega sul turismo.

Premettendo il progetto di riposizionamento in atto a Misano, con l’obiettivo di diventare un hub che unisce al tradizionale turismo famigliare, quello giovanile e sportivo, l’amministrazione si sofferma sugli eventi di maggior richiamo. I campionati giovanili di Pallamano, la nuova formula della Notte Rosa con i The Kolors, e poi la MotoGP (160mila spettatori in tre giorni più i 20mila del Dedikato) e la Spartan Race (oltre seimila partecipanti). Per quanto riguarda il motomondiale, viene sottolineata la forte presenza di turisti esteri già presenti in città a partire dai primi giorni della settimana del Gran Premio.

Buoni riscontri arrivano anche dai flussi di traffico nei caselli di Rimini Sud, Riccione e Cattolica: nel terzo weekend (venerdì, sabato e domenica) di settembre (coincidente con la MotoGP) all’uscita dei caselli è stato registrato un aumento di transiti del 25% (25.000 veicoli in più). Dato che, per l’amministrazione, conferma la scelta di spostare il Gran Premio al terzo weekend del mese.

Il commento del sindaco Fabrizio Piccioni

“In attesa di avere un bilancio sulle presenze della stagione estiva che ci consentirà di fare il tradizionale momento di confronto con le associazioni di categoria – spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni – mi preme analizzare la situazione in un senso più generale. Il primo obiettivo che avevamo nel momento in cui ci siamo insediati era quello di sviluppare delle politiche che potessero essere condivise e messe a sistema con la città con una visione più complessiva e strategica. Chiaramente abbiamo fatto un primo passo e il lavoro da svolgere in networking è ancora tanto, ma ciò che mi piace sottolineare è la disponibilità delle associazioni e delle persone a mettersi in gioco. Lo abbiamo fatto con la Notte Rosa e ancora di più con la Spartan Race che quando arrivò il primo anno fu vista con circospezione. Sabato scorso ho notato con soddisfazione una città viva e attiva e questo mi ha reso felice e soprattutto ha reso felici i nostri ospiti. Per quanto riguarda invece la MotoGP siamo difronte ad un fenomeno che secondo me detterà la linea per un futuro prossimo: il turismo estero in ascesa. Quest’anno abbiamo goduto i primi frutti di un Gran Premio vissuto come un experience dai fans provenienti da tutta Europa dove Misano, e più in generale la Riviera di Rimini e San Marino, sono diventate un’attrazione da vivere non solo per un week end ma per un’intera settimana. La collocazione poi della data oltre la metà di settembre ci ha dato la possibilità di potere riempire la città in un periodo di fine stagione con un turismo di appassionati del mondo dei motori e questo succederà anche l’anno prossimo, vista la data provvisoria della MotoGP 2020 che cadrà nel week end 12/14 settembre”.