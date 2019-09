Metromare. Dal Ministero nulla osta per fase sperimentale

Con una foto sulla sua pagina Facebook in cui mostra il documento il presidente della Provincia Riziero Santi ha comunicato che per il Metromare è arrivato anche il nulla osta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’avvio della fase sperimentale del servizio. Questa mattina nell’intervista a tempo reale (vedi notizia) Santi, in un dialogo a distanza con il sindaco di Riccione Renata Tosi aveva detto che entro ottobre era necessario far partire i mezzi sostitutivi.