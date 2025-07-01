Lavori PSBO: a Rivazzurra navetta gratuita per agevolare accesso al mare

Per garantire un facile accesso alle spiagge in prossimità del cantiere del PSBO in corso a Rivazzurra, al confine con Miramare, parte un servizio navetta gratuito promosso dalle Categorie Economiche della zona, albergatori e operatori balneari, in collaborazione con il Comune di Rimini e il Gruppo Hera. Il servizio è dedicato ai turisti.

L'ampio cantiere, situato in viale Regina Margherita e in corrispondenza della fossa Rodella, porterà alla realizzazione di vasche interrate e belvedere, pensati per integrarsi con il progetto del Parco del Mare nei tratti 6 e 7. Come già avvenuto per la vasca di piazzale Kennedy, anche questi nuovi impianti di accumulo rappresenteranno un'opportunità per la riqualificazione urbana, offrendo nuovi affacci sul mare grazie ai belvedere, le cui forme sinuose richiamano il design di piazzale Kennedy e le geometrie del Parco del Mare

Il servizio navetta gratuito sarà attivo tutti i giorni dal 1° luglio fino a fine agosto. Gli orari previsti sono: dalle 8 alle 10, dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18. Il percorso circolare è stato studiato per collegare strategicamente gli hotel al lungomare, partendo da Viale Regina Margherita (angolo viale Viareggio) per poi proseguire su Viale Viareggio, Viale Mantova, Viale Biella, Viale Regina Margherita, Viale Sarsina, Viale Mantova e Viale Gubbio e poi fare ritorno al punto di partenza.