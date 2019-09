Metromare. Il botta e risposta tra Santi e Tosi a Tempo Reale

Il comune di Riccione ha presentato una formale diffida contro l’avvio sperimentale del Metromare ma il presidente della provincia Santi non si scompone e conferma l’avvio entro il mese di ottobre. In mattinata Renata Tosi e Riziero Santi sono intervenuti telefonicamente alla trasmissione di Radio Icaro e Icaro Tv Tempo Reale.

Nelle scorse settimane il Comitato di Coordinamento aveva dato il via libera alla fase di sperimentazione con mezzi alternativi in attesa dell’arrivo (in ritardo) di quelli ufficiali. C’era però stato il voto negativo del sindaco di Riccione. Da qui la diffida. “Non si può bloccare tutto perché solo uno non è d’accordo” dice Riziero Santi “non ci sono più le condizioni per bloccare l’opera ed entro ottobre dovrà partire il servizio. Ci sono i mezzi e una corsia dedicata e la burocrazia o il pregiudizio non possono fermare tutto.“

Ma Renata Tosi non è proprio dello stesso avviso: “Santi ha qualificato quella striscia di asfalto come strada pubblica – dice – ma ne Riccione ne Rimini l’hanno qualificata così nei propri strumenti urbanistici e non è mai stata finanziata o concessionata per essere una strada. Se succede qualcosa, a gestirla devono essere i miei vigili o quelli riminesi? E come entrano?“. “Gli enti pubblici – conclude – devono rispettare le norme“.

Santi però tira dritto: “il giorno dopo l’inaugurazione della prima tratta – annuncia a Tempo Reale – convoco il Coordinamento per prendere atto del progetto già in itinere tra la stazione e la fiera di Rimini e per far partire l’iter da presentare al ministero entro l’anno per il prolungamento verso Cattolica. Come mi chiedono i comuni di Misano e Cattolica.“

. L’intervista Riziero Santi

. L’intervista a Renata Tosi