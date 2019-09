L'ultimo fine settimana prima della scuola: gli eventi a misura di bambino

Arriva l’ultimo weekend delle vacanze scolastiche: gustose sagre tradizionali, magia, spettacoli sono nel menu per renderlo indimenticabile. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Ce n’è davvero per tutti i gusti nella sedicesima edizione della Festa della Piadina di Bellaria Igea Marina che si svolge nel fine settimana dal 13 al 15 settembre. Gusti in primo luogo gastronomici perché questo “cibo dei poveri”, simbolo della tradizione culinaria di Romagna, si può assaporare nelle tante varianti che le piadinerie presenti alla manifestazione propongono lungo tutto il percorso dell’Isola dei Platani.

Verrà certamente soddisfatto anche il gusto del divertimento, perché sono previsti vari punti di intrattenimento per tutte le età: animazione per bambini, esibizioni di danza lungo l’Isola dei Platani e possibilità di ballare in piazza Matteotti dove si esibiranno sul palco tre orchestre spettacolo di prim’ordine per tutte e tre le serate della manifestazione.

Non mancano gli appuntamenti per i bambini: venerdì 13 settembre, dalle ore 20.30, nell’Isola dei Platani é in programma Marco & le Martina’s: Show Kids con magia, animazione, truccabimbi, ballo e tanto divertimento. Sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle ore 17, in Viale Paolo Guidi (a lato stand Circolo Diportisti) si svolgono laboratori di piadina per bambini, mentre sabato 14 settembre, dalle ore 16.30, la Biblioteca Comunale Panzini ospita ‘La Romagna dei Libri’: incontri con autori ed editori di un territorio, lettura musicale per bambini da 4 a 8 anni, a cura di Fulmino edizioni.

2.

Domenica 15 settembre un nuovo appuntamento con la Sagra della Polenta a Perticara. In tavola si spande il profumo della polenta condita con ragù di salsiccia, di cinghiale o ai funghi porcini, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinato ad acqua.

Lungo le vie del paese, il mercatino, i giochi della tradizione popolare e le animazioni vi attendono per trascorrere insieme domeniche divertenti e diverse ogni volta. Immancabili le bancarelle con prodotti del sottobosco (dalle melograne alle giuggiole e i funghi), e il mercatino dell’artigianato.

3.

Sabato 14 settembre, alle 19, alle Grotte di Onferno – Riserva Naturale a Gemmano é in programma “Bat Night”: introduzione al meraviglioso mondo dei chirotteri nel Museo Naturalistico ed escursione serale alle grotte. Necessario abbigliamento comodo, scarpe da trekking o stivali con suola tassellata, eventualmente un giacchetto impermeabile (all’interno della grotta la temperatura è di circa 12°C).

Ingresso: intero 9 euro, ridotto 7 euro (fino a 12 anni e over 65).

Gruppi a numero limitato, consigliata la prenotazione: 389 199 1683.

4.

Tutto è pronto per la nona edizione di “Artisti in Casa”, festival di microspettacoli che si tiene al Castello di Montegiardino, nella Repubblica di San Marino, sabato 14 settembre dalle ore 16 fino all’una di notte con un cast nutritissimo e di grande spessore. Come da tradizione attori, poeti, mimi, pittori, band e songwriter si esibiscono in salotti, balconi, cortili e terrazze delle abitazioni di uno dei borghi medioevali più belli del Titano. Questa è la formula di assoluto successo di “Artisti in casa”, l’unico festival di microspettacoli in grado di trasformare non solo piazze e strade, ma le abitazioni stesse degli abitanti di una cittadina, in piccolissimi e affollati teatri e auditorium.

Non manca lo spazio per i più piccoli con l’appuntamento, dalle ore 17.30, di Alessia Canducci e il suo baule riempito con le ” Storie di Via del Dragone” accompagnata dai suoni di Tiziano Paganelli e lo spettacolo itinerante di Re Budino.

Il festival si terrá anche in caso di maltempo. Ingresso: 8 euro a persona.

5.

Domenica 15 settembre al family restaurant InFabula a Rimini (via Consolare 91) é tempo di scoprire la magia… Per la serata una speciale proposta per le famiglie con lo “Spettacolo del Gigamago”: lui prepara per voi e per i vostri bambini, in un’atmosfera super magica, uno spettacolo pieno di stupore e meraviglia!

Prenotazioni: 0541 718373.

