Incidente in via Coriano. Due i feriti

Incidente questa mattina poco dopo le 9 su via Coriano, poco dopo il cavalcavia dell’autostrada. Coinvolti due veicoli che dopo l’impatto sono finiti nel fossato a bordo della carreggiata. Due le persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale Infermi dalle ambulanze del 118. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.