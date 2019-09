Incidente frontale: feriti due fratellini riminesi

Erano in vacanza coi nonni in provincia di Arezzo i due fratellini riminesi di 4 e 7 anni trasportati ieri in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze dopo un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 19.

L’auto su cui viaggiavano ieri mattina – riportano i quotidiani riminesi – si è scontrata frontalmente con un’altra macchina: ricoverati anche i nonni dei piccoli e la conducente dell’altra auto, ma nessuno è in pericolo di vita. I bambini viaggiavano sui seggiolini e con le cinture regolarmente allacciate e questo ha evitato conseguenze peggiori, pur riportando alcuni traumi.