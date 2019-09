Fridays for Future. I ragazzi in piazza per chiedere di agire subito

Anche a Rimini, come in tante altre città italiane, gli studenti questa mattina si sono mobilitati per il Friday for Future. Dopo la pulizia della zona del centro studi, è partito il corteo verso il centro storico. Gli studenti si sono radunati in piazza Cavour, riempendola in larga parte, per manifestare e gridare in coro la necessità di agire subito e cambiare il sistema per fermare il disastro climatico.

Tanti i cartelli e striscioni, all’insegna dell’ironia e della fantasia. Presenti in piazza anche diversi adulti e i 52 bimbi della scuola di infanzia comunale La Rondine che hanno portato un loro cartellone.



“Non ci fermeremo fino a quando questo sistema dannoso e nocivo non cambierà radicalmente! Continueremo a scendere in piazza e a rivendicare un futuro giusto per tutti. Un futuro che rispetti la #giustiziaambientale e quelle sociale”, scrivono i ragazzi sulla pagina dei Fridays di Rimini a conclusione dell’evento.

Anche il Comune di Rimini tra le città che dichiarano lo stato di emergenza climatica: l’ordine del giorno è stato di recente approvato dal Consiglio Comunale.

In piazza, per incontrare gli studenti, c’erano il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il vice sindaco Gloria Lisi, l’assessore all’Ambiente Anna Montini, l’assessore ai servizi educativi Mattia Morolli.