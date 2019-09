FoCuS e Santarcangelo Teatri, un CdA per due

Da oggi la Fondazione Culture Santarcangelo ha un nuovo Consiglio di amministrazione. In seguito alla tornata elettorale del 26 maggio scorso, infatti, presidente e consiglieri in carica avevano rassegnato le loro dimissioni per consentire all’Amministrazione comunale di individuare i nuovi componenti del cda in accordo con la Provincia di Rimini, come previsto dallo statuto della fondazione.

Per la FoCuS – che gestisce biblioteca Baldini, musei comunali ed è proprietaria del Supercinema – l’Amministrazione comunale e la Provincia di Rimini hanno ritenuto di individuare il medesimo Consiglio di amministrazione in carica presso l’associazione Santarcangelo dei Teatri, nelle persone di Giovanni Boccia Artieri (presidente), Natalino Cappelli e Ludovica Parmeggiani.

“La scelta di far coincidere il cda di FoCuS con quello di Santarcangelo dei Teatri – dichiara il sindaco Alice Parma – deriva dalla volontà di massimizzare le numerose e significative opportunità di sinergia tra le due realtà in vista dell’annualità del 2020 e di quelle successive. Il prossimo anno, infatti, sono alle porte momenti di primaria importanza come la cinquantesima edizione del Festival Internazionale del Teatro in Piazza e la ricorrenza dei cento anni dalla nascita del poeta Tonino Guerra. Iniziative che richiedono il miglior coordinamento possibile tra le progettualità delle due principali istituzioni culturali santarcangiolesi: un passaggio che potrebbe anche essere utile come primo passo per una valutazione sulle rispettive forme giuridiche in virtù delle possibili variazioni normative a livello regionale o nazionale”.