Condhotel, il consiglio di Riccione approva ma il Pd vota no

Edilizia in primo piano ieri sera nel consiglio comunale di Riccione. E’ arrivato il via libera alla norma che riduce gli aumenti degli oneri di urbanizzazione definiti a livello regionale e quella di recepimento della legge sui Condhotel. Non sono mancate però le discussioni, in particolare su quest’ultimo tema.

Non mette d’accordo tutti a Riccione, anzi, la delibera che recepisce la legge regionale sui condhotel. Il provvedimento è passato in consiglio comunale con il voto positivo della maggioranza e quello contrario di M5S, Patto Civico e Pd. Un no, quest’ultimo, che fa scalpore vista l’area politica dalla quale è scaturita la legge regionale. In realtà la capogruppo Sabrina Vescovi ha rivolto un plauso alla nuova norma dell’Emilia Romagna ma ha posto l’accento sulle modifiche elaborate dall’amministrazione in fase di recepimento e coordinamento col RUE. In particolare l’esponente del Pd ha criticato l’applicazione anche alle nuove edificazioni. Interpretazione respinta al mittente con fermezza dal sindaco Renata Tosi. “In Emilia Romagna, e non solo a Riccione, – dice – questa norma si potrà usare non solo per la rigenerazione ma anche per le nuove costruzioni. E’ stata inserita una nuova attività e questo vale per tutti.”

All’ordine del giorno poi anche “ La nuova disciplina del contributo di costruzione a seguito del recepimento della delibera legislativa m.186/2018 della Regione Emilia Romagna”. L’amministrazione ha deciso di calmierare gli aumenti previsti dalla Regione per gli oneri nei settori del residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, direzionale e produttivo. Il 1° ottobre entrerà in vigore la nuova disciplina regionale di fronte alla quale i Comuni hanno la facoltà di rivedere al ribasso gli oneri, in termini percentuali all’interno di griglie definite o di lasciare i valori inalterati e, automaticamente, soggetti ai nuovi parametri stabiliti in delibera.

La delibera ha visto il sostegno della maggioranza, il no del Pd e l’astensione di M5S e Patto Civico.