Cocaina nascosta in casa, arrestato 39enne riminese

Lo tenevano d’occhio da tempo e ieri sera hanno deciso di fermarlo per perquisirlo. L’intuizione dei carabinieri della Stazione di Misano si è rivelata giusta, dal momento che è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina. Lo stupefacente, suddiviso in dosi pronte per essere vendute, era nascosto all’interno della sua abitazione, dove i militari hanno esteso la perquisizione. Per il pusher, T.M., un riminese di 39 anni, residente a Misano, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.