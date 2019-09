Caserma. L'allenamento degli artiglieri per le vie della città

Anche la caserma Giulio Cesare di Rimini, per la quale da mesi si parla della dismissione, partecipa ad un’iniziativa nazionale che vede coinvolti i militari dell’esercito di 27 città italiane, da Bolzano a Palermo. Venerdì 6 settembre si potrà partecipare a “Artiglieri Controaerei e cittadini: alleniamoci insieme“.

L’evento è aperto ai cittadini e l’obiettivo – spiegano dalla caserma – è “consolidare i rapporti fra la cittadinanza locale ed i militari dell’Esercito Italiano“.

L’appuntamento è alle ore 08.30 all’ingresso della caserma, in via Flaminia 66, da dove avrà inizio l’allenamento autogestito, lungo un percorso cittadino, attraverso i vari parchi della città, fino al piazzale Boscovich. Previsto un punto di ristoro e garantita l’assistenza sanitaria con personale militare lungo il tragitto. Per venire incontro ad ogni grado di allenamento sono stati organizzati due circuiti cittadini di distanza variabile di 5 e 10 Km.