Carambola tra tre auto a Cavallino, conducente al Bufalini

Nel pomeriggio in via Montescudo nel comune di Montescudo-Montecolombo, all’altezza della frazione di Cavallino, in via Montescudo la cui dinamica è al vaglio della Polizia Municipale ha coinvolto tre veicoli: una Fiat 500, una Fiat Panda e un monovolume della Volkswagen. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo mezzo, trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. L’elicottero è atterrato in un campo vicino alla carreggiata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.