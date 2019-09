Camion distrutto dalle fiamme a Montefiore

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in via Croce Gaggio a Montefiore Conca per spegnere le fiamme che avevano avvolto il camion di una ditta locale. Grazie al tempestivo intervento l’incendio è stato limitato ad un solo automezzo , e si è impedito che le fiamme si propagassero al capannone della ditta, ad una catasta di bancali in legno ed anche alla cisterna di gasolio adiacente al mezzo in fiamme.

L’intervento è durato per circa due ore e mezza. Il camion è andato completamente distrutto ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.