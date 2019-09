All'Arboreto la residenza del collettivo Inciampo

Fino al 12 settembre il Collettivo Inciampo sarà in residenza a L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, in seguito alla Chiamata Pubblica Di nuovo ERetici, ideata e promossa da L’arboreto – Teatro Dimora. .

Tra gli oltre 30 artisti e formazioni che hanno partecipato alla call, il percorso biennale (2019-2020) di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico offerto è stato assegnato al Collettivo Inciampo con il progetto Phoenicopteridae – La verità del fenicottero, poiché è stato riconosciuto come un progetto innovativo per la scelta del tema, anche quale metafora del teatro, per le modalità di indagine che prevedono il coinvolgimento dei rispettivi territori di residenza e per i riferimenti indicati: politici, sociali e letterari. Una proposta complessa e articolata che sosteniamo anche per le “sfide sceniche” che affronta.