Al cimitero di Sant'Andrea telecamere contro i vandalismi

Due occhi elettronici vigilano sul Cimitero di Sant’Andrea in Casale. L’Amministrazione comunale di San Clemente ha completato l’installazione di due impianti di videosorveglianza dedicati all’area cimiteriale di Via Croce. Le telecamere sono state collocate nella parte nuova, di recente costruzione, all’interno di una zona poco visibile dalla strada principale e dal centro abitato.

“Una scelta purtroppo obbligata: ci siamo fatti carico di questo provvedimento a carattere d’urgenza – spiega il sindaco Mirna Cecchini – come risposta agli episodi verificatisi ai danni di alcune tombe da campo e dei relativi manufatti, quali lapidi ed arredi funebri, purtroppo già presi di mira, anche nel recente passato, dai vandali e dai ladri. L’auspicio è che da qui in avanti gli episodi denunciati non abbiano più a ripetersi, così da rinnovare in tutta la comunità un clima di serena e civile convivenza”. Di concerto con le autorità preposte al controllo del territorio si è dunque provveduto, tramite apposito mandato tecnico, al posizionamento dei sistemi di monitoraggio. La proposta è stata inserita in una specifica delibera di Giunta e resa immediatamente esecutiva.